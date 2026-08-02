Doppelte Vollsperrung auf der A9: Hier ging gar nichts mehr

Droyßig - Wegen zwei Unfällen musste die A9 an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen am Sonntagnachmittag voll gesperrt werden.

Zwischen Droyßig und Eisenberg haben sich zwei Unfälle ereignet. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 15.55 Uhr hatte es zunächst zwischen den Anschlussstellen Droyßig und dem thüringischen Eisenberg gekracht, auf Höhe des Kilometers 168,8.

Hierbei seien laut Polizeisprecher David Arias bis zu sieben Personen verletzt worden. Eine von ihnen wurde so schwer verletzt, dass sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Etwa 25 Minuten nach dem ersten Crash ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein zweiter. Etwa auf selber Höhe wurden dabei nach Informationen der Autobahnpolizei-Wache drei Menschen verletzt, wie TAG24 erfuhr.

Die Unfälle hatten zunächst jeweils eine Vollsperrung nach sich gezogen - sowohl in Richtung München, als auch in Richtung Berlin.