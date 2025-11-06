Lkw rast auf A9 in Schilderwagen: Fahrer schwer verletzt, sechsstelliger Schaden

Coswig (Anhalt) - Schwerer Unfall auf der A9 im Landkreis Wittenberg: Ein Lastwagen ist am Mittwochabend in einen Schilderwagen gekracht und hat einen riesigen Schaden angerichtet.

Nicht nur der Lkw musste abgeschleppt werden, auch der Schilderwagen. (Symbolfoto) © 123RF/alexskp

Das Unglück geschah gegen 18.25 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz.

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge wurde dort aufgrund einer Baustelle die Autobahn von drei auf zwei Fahrspuren verengt und dazu der Schilderwagen aufgestellt.

Doch offenbar übersah der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs das und krachte ungebremst hinein.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.