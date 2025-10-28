Mit 175 km/h ins Stauende gerast: Vater muss wegen Unfalltod seines Sohnes (†10) ins Gefängnis

Merseburg - Vor dem Amtsgericht in Merseburg ist ein Mann (46) zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, der für den Unfalltod seines Sohnes (†10) verantwortlich ist.

Vom Auto der Familie war nur ein Haufen Blech übrig geblieben.

"Sie haben extrem was falsch gemacht, indem sie 230 gefahren sind – bei Regen und in der Dunkelheit", sagte der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts. Der Maurer sei wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen zu verurteilen.

Einen Tag vor Weihnachten war der 46-Jährige mit 175 Kilometern pro Stunde in ein Stauende auf der Autobahn 9 im Saalekreis gerast. Experten hatten auslesen können, dass der Mann zuvor streckenweise sogar mit 230 Kilometern pro Stunde gefahren war.

Bei dem Unfall starb der zehnjährige Sohn des Mannes, die Eltern des Kindes wurden leicht verletzt. Der Junge saß ohne Kindersitz, den er eigentlich noch benötigte, auf dem Beifahrersitz.

Im Blut des Vaters waren später Rückstände von Crystal Meth gefunden worden. Gegen das Urteil können binnen einer Woche Berufung und Revision eingelegt werden.