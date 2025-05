Schlimmer Lkw-Unfall mit Verletzten auf A9: Autobahn noch immer voll gesperrt

Coswig (Anhalt) - Heftiger Unfall auf der A9 im Landkreis Wittenberg: Zwei Lastwagen sind am Mittwochmittag zusammengekracht. Die Autobahn ist auch am Donnerstag in beide Richtungen noch voll gesperrt.

Beide Laster wurden schwer beschädigt, ihre Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. © Tom Musche

Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei in Sachsen-Anhalt geschah der Unfall in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig.

Dort sind gegen 12.10 Uhr im Baustellenbereich zwei Lkw zusammengekracht - Bilder von der Unfallstelle zeigen zwei völlig zerstörte Gespanne.

Wie die Polizei am Donnerstag nachträglich berichtete, wurden beiden Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie wurden von zwei Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. "Die Ermittlungen zu deren Identitäten dauern derzeit noch an", so eine Sprecherin.

Auch am Donnerstag ist die A9 noch immer in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt - Unfallaufnahme, Sicherungs- und Bergungsarbeiten dauern nach wie vor an. Zur Unfallursache werde ermittelt.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Polizei empfiehlt die Umleitungen U96, U97 und U35.