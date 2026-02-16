Schlimmer Unfall auf der A9: Baumaschine begräbt Lkw unter sich

Leipzig - Schwerer Unfall auf der A9 bei Leipzig : Ein Sattelzug ist am frühen Montagmorgen von der Autobahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Die Feuerwehr ist vor Ort, nachdem das Gespann in den Graben gestürzt ist. © Michael Strohmeyer

Bilder vom Unfallort lassen Schlimmes erahnen: Die Baumaschine, mit der der Laster beladen war, liegt kopfüber im Dickicht neben der A9, das Führerhaus ist nicht zu sehen. Es soll nach TAG24-Informationen unter dem schweren Gerät begraben worden sein.

Das Unglück geschah gegen 4.25 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West, wie Polizeisprecherin Rebecca Lehde auf Anfrage von TAG24 bestätigen konnte.

Bisher sei nur bekannt, dass das Gespann samt der schweren Ladung von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin in den Graben gestürzt sei.

Weitere Details, etwa zum Gesundheitszustand des Fahrers, lagen am Morgen noch nicht vor.