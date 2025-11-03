Sperrung auf A9 bis Mittag: Aufwendige Bergungsarbeiten nach Lkw-Unfall
Wiedemar - Wer am Montag auf der A9 in Richtung Süden bei Halle/Leipzig unterwegs ist, muss sich auf einige Verzögerungen einstellen.
Wie aus den Verkehrswarnmeldungen der Polizei hervorgeht, musste sowohl die Einfahrt als auch die Ausfahrt an der Anschlussstelle Wiedemar wegen Bergungsarbeiten gesperrt werden.
Diese finden auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen statt, weshalb wohl nur die linke Spur befahrbar ist.
Nach ersten Erkenntnissen war dort in der Nacht ein Sattelschlepper von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Straßengraben gekippt.
Neben der Polizei rückte auch der Rettungsdienst an.
Da sich die Bergungsarbeiten aufwendig gestalten, sollen sowohl Einfahrt und Ausfahrt Wiedemar als auch der rechte und mittlere Fahrstreifen bis circa 12 Uhr mittags gesperrt bleiben.
