Sperrung nach A9-Unfall: BMW-Fahrer kracht gegen Lkw
Schkeuditz - Die A9 musste aufgrund eines Auffahrunfalls für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden.
Die beiden Fahrzeuge waren am Dienstag gegen 11.26 Uhr auf der Autobahn in Richtung Halle/Leipzig unterwegs.
Zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz krachte der BMW-Fahrer gegen den Lkw.
Laut TAG24-Informationen vom Unfallort lag möglicherweise ein Vorfahrtsfehler vor.
Polizeisprecher Moritz Peters konnte zum genauen Hergang jedoch noch keine Informationen geben.
Der Autofahrer sei mit seinem Hund auf dem Weg nach Zürich gewesen. Beide blieben ersten Informationen zufolge trotz des massiv beschädigten BMW unverletzt.
Die Polizei musste zuerst die rechte und mittlere Fahrspur sperren. Aktuell ist nur noch die rechte Spur blockiert. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer