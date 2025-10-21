Sperrung nach A9-Unfall: BMW-Fahrer kracht gegen Lkw

Schkeuditz - Die A9 musste aufgrund eines Auffahrunfalls für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden.

Die Folgen des Auffahrunfalls sind deutlich zu erkennen. © Michael Strohmeyer

Die beiden Fahrzeuge waren am Dienstag gegen 11.26 Uhr auf der Autobahn in Richtung Halle/Leipzig unterwegs.

Zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz krachte der BMW-Fahrer gegen den Lkw.

Laut TAG24-Informationen vom Unfallort lag möglicherweise ein Vorfahrtsfehler vor.

Polizeisprecher Moritz Peters konnte zum genauen Hergang jedoch noch keine Informationen geben.

Der Autofahrer sei mit seinem Hund auf dem Weg nach Zürich gewesen. Beide blieben ersten Informationen zufolge trotz des massiv beschädigten BMW unverletzt.