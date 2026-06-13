Stau nach Crash auf A9 bei Leipzig: Feuerwehrmann in Klinik

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Auf der A9 kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos, in dessen Folge die Autobahn voll gesperrt werden musste.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Auf der A9 kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos, in dessen Folge die Autobahn voll gesperrt werden musste.

Auf Höhe des Einkaufszentrums Nova krachte es am Samstagnachmittag.
Auf Höhe des Einkaufszentrums Nova krachte es am Samstagnachmittag.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ersten Informationen zufolge habe es auf der Autobahn in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Leipzig West kurz vor 13.30 Uhr zwischen zwei Autos gekracht.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter Enrico Tolle bestätigte vor Ort, dass durch den Unfall zwischen einem Toyota und einem Dacia noch zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt wurden.

Neben der Polizei rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst an die Unfallstelle aus.

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Laut TAG24-Informationen habe ein Notarzt per Rettungshubschrauber nachgefordert werden müssen. Doch nicht etwa wegen eines verletzten Beteiligten. In den eigenen Reihen der Feuerwehr sei es zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Den Kameraden habe man vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

In den eigenen Reihen der Feuerwehr soll es einen medizinischen Notfall gegeben haben.
In den eigenen Reihen der Feuerwehr soll es einen medizinischen Notfall gegeben haben.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Autobahn musste in Richtung Berlin für über 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Mittlerweile wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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