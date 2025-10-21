Unfall auf A9: Betrunkener Lkw-Fahrer schläft am Steuer ein

Plech - Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Sattelzug bei einem Unfall auf der A9 im Landkreis Bayreuth ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden.

Die Polizei sperrte zwei Spuren der A9 in Richtung Berlin ab. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Lastwagen sei in der Nacht auf Dienstag gegen 1.15 Uhr beim Einfahren auf einen Parkplatz bei Plech ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit.

Die Zugmaschine sei dabei "in sämtliche Einzelteile zerrissen" worden.Der genaue Ablauf des Unfalls muss noch rekonstruiert werden.

Der 40-jährige Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Der Mann gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Später ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Durch den Vorfall seien etwa 30 Meter der Schutzplanke beschädigt worden.