Vollsperrung auf A9: Crash sorgt für Kettenreaktion und 47.000 Euro Schaden

Vockerode - Auf der A9 ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung nach sich zog.

Aufgrund des Unfalls musste die A9 von 22.40 bis 2.29 Uhr voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, sei es gegen 22.30 Uhr auf der A9 Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode zu dem Unfall gekommen.

Dabei sei ein auf der linken Spur fahrender Audi (Fahrer 61 Jahre alt) aus bisher ungeklärten Gründen mit einem 64-jährigen Ford-Fahrer kollidiert.

In weiterer Folge kam es zudem zu einem Zusammenstoß mit einem Ford, woraufhin die 48-jährige Fahrerin ins Schleudern geriet, gegen die Leitplanke krachte und schließlich auf der linken Spur quer zum Stehen kam.

Während die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieben alle anderen Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Dennoch war keins der Autos mehr fahrbereit. Sie alle mussten abgeschleppt werden.