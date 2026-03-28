Vollsperrung auf der A9 kurz vor Leipzig: Mercedes kracht in Leitplanke
Kabelsketal/OT Großkugel - Am Samstagnachmittag musste die A9 bei Leipzig nach einem Unfall voll gesperrt werden.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall auf der Fahrbahn Richtung Nürnberg zwischen Großkugel (Ortsteil von Kabelsketal) und Leipzig-West passierte.
Gegen 15 Uhr soll ein Mercedes dort in die Leitplanke gefahren sein.
Weitere Angaben zum Unfallhergang und auch zu möglichen Verletzten konnte der Sprecher noch nicht machen, da die Einsatzkräfte immer noch vor Ort seien. Es ist momentan auch unklar, wie viele Fahrzeuge beteiligt waren.
Bilder vom Unfallort zeigen, dass der Mercedes stark beschädigt wurde. Außerdem ist neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber zu sehen.
Die A9 Richtung Nürnberg wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. In den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen wurde vor Stau gewarnt. Gegen 16.45 Uhr wurde vermeldet, dass alle Sperrungen aufgehoben wurden.
Einsatzkräfte der Feuerwehren Dölzig und Schkeuditz sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer