Vollsperrung auf der A9 kurz vor Leipzig: Mercedes kracht in Leitplanke

Kabelsketal/OT Großkugel - Am Samstagnachmittag musste die A9 bei Leipzig nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Mindestens ein Fahrzeug war in den Unfall verwickelt und wurde beschädigt. © Michael Strohmeyer

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall auf der Fahrbahn Richtung Nürnberg zwischen Großkugel (Ortsteil von Kabelsketal) und Leipzig-West passierte.

Gegen 15 Uhr soll ein Mercedes dort in die Leitplanke gefahren sein.

Weitere Angaben zum Unfallhergang und auch zu möglichen Verletzten konnte der Sprecher noch nicht machen, da die Einsatzkräfte immer noch vor Ort seien. Es ist momentan auch unklar, wie viele Fahrzeuge beteiligt waren.

Bilder vom Unfallort zeigen, dass der Mercedes stark beschädigt wurde. Außerdem ist neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber zu sehen.