Vollsperrung auf der A9: Lastwagen in Leitplanken geschleudert
Bitterfeld-Wolfen - Nach einem verheerenden Unfall auf der A9 bei Leipzig geschah nur wenige Kilometer weiter nördlich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein weiteres Unglück auf der Autobahn, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Die Folge: Die Autobahn musste Richtung München komplett gesperrt werden.
Der Crash passierte am Montagmorgen gegen 7.07 Uhr an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen, wie ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Dessau mitteilte.
Demnach war der Fahrer (48) eines DAF-Lasters auf der rechten Fahrspur unterwegs, habe aber auf die mittlere wechseln wollen, damit ein weiterer Lkw auf die Autobahn auffahren konnte.
Dort befand sich allerdings bereits ein Mercedes-Sattelzug, an dessen Steuer ein 45-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß beider Gespanne.
Daraufhin wurde der DAF-Laster gegen die rechte Leitplanke, der andere gegen die Mittelleitplanke geschleudert.
Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Lastwagen mussten abgeschleppt werden.
Die Autobahn Richtung München ist seit dem Unfall in diesem Bereich voll gesperrt. Auch am Vormittag dauerte die Unfallaufnahme durch die Polizei noch an.
Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen