Wegen tief stehender Sonne: Sieben Unfälle in zwei Stunden auf der A9
Von Tizian Gerbing und Paulina Sternsdorf
Greding - Am Sonntag kam es auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding zu sieben Auffahrunfällen in zwei Stunden. Schuld daran soll die tief stehende Sonne gewesen sein.
Dabei wurden eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zudem musste in einem der beteiligten Fahrzeuge eine Beifahrerin mit schweren Rückenverletzungen aus dem Wagen gerettet werden.
Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.
Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in den Mittagsstunden wegen der tief stehenden Sonne zu Sichtproblemen, wodurch mehrere Fahrzeuge zusammenstießen. Besonders tückisch war die Sonne laut Polizei im Streckenabschnitt zwischen Allersberg und Greding in Fahrtrichtung München.
Während der laufenden Einsatzmaßnahmen soll es am Stauende noch zu einem weiteren Unfall gekommen sein.
Die Autobahn war wegen der Unfälle zeitweise nur eingeschränkt befahrbar und für mehrere Stunden in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Die Polizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstellen und regelten den Verkehr.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner