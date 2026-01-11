Wegen tief stehender Sonne: Sieben Unfälle in zwei Stunden auf der A9

Greding - Am Sonntag kam es auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding zu sieben Auffahrunfällen in zwei Stunden. Schuld daran soll die tief stehende Sonne gewesen sein.

Die Feuerwehr musste sich um die verunglückten Autos kümmern © NEWS5 / Lars Haubner

Dabei wurden eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zudem musste in einem der beteiligten Fahrzeuge eine Beifahrerin mit schweren Rückenverletzungen aus dem Wagen gerettet werden.

Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in den Mittagsstunden wegen der tief stehenden Sonne zu Sichtproblemen, wodurch mehrere Fahrzeuge zusammenstießen. Besonders tückisch war die Sonne laut Polizei im Streckenabschnitt zwischen Allersberg und Greding in Fahrtrichtung München.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen soll es am Stauende noch zu einem weiteren Unfall gekommen sein.