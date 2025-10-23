Schleuder-Crash über Hundert Meter: Frau stirbt nach A93-Unfall in Klinik
Von Manuel Rank
Weiden in der Oberpfalz - Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Wagen auf der Autobahn 93 bei Weiden ums Leben gekommen.
Die 42-Jährige sei bei dem Unfall gegen 15.20 Uhr am Mittwoch schwer verletzt worden und gegen 17 Uhr in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit.
Demnach geriet sie aus bislang unbekannter Ursache beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Regensburg auf den linken Fahrstreifen.
Dort konnte ein 27-jähriger Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge seien rund 100 Meter weiter stark beschädigt an einer Leitplanke zum Stehen gekommen.
Ein Hund im Wagen der Frau habe den Zusammenstoß nicht überlebt. Die Insassen im anderen Auto seien leicht verletzt worden.
Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf die Gegenspur geschleudert, wo es zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten kam.
Die A93 war im betroffenen Bereich Richtung Regensburg bis etwa 18.15 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.
Titelfoto: NEWS5 / Malte Tiedemann