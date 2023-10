20-Jähriger stirbt bei Unfall: Scooter-Fahrer von Nissan erfasst

Der Nissan-Fahrer (42) wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für den 20-jährigen Fahrer des Scooters kam indes jede Hilfe zu spät. © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der junge Mann in Richtung Raguhn unterwegs, als er in einer Kurve von einem entgegenkommenden Nissan erfasst wurde.

Der 42-jährige Fahrer des Nissan war in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem 20-Jährigen kollidiert.

Rettungskräfte eilten herbei, doch für den Scooter-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr. Die Kreisstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.