Unfall bei Wörth am Rhein: Rettungs-Heli im Einsatz

Wörth am Rhein - Ein 25-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt, sein 36-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen - auf der Kreisstraße 15 bei Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall.