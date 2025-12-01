Unfall-Drama: Auto erfasst zwei Kinder auf Gehweg und verletzt sie schwer!

Karlsbad - Zwei Kinder wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall in Karlsbad auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Das Auto erfasste die Kinder und krachte gegen eine Hauswand. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

Nach derzeitigem Stand der Polizei befuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer gegen 14.25 Uhr die Enzstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer an der Einmündung zur Eyachstraße nach links von der Fahrbahn ab.

Dort erfasste das Fahrzeug zwei vier und acht Jahre alte Kinder, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren.

Unmittelbar danach kollidierte der Ford mit einer angrenzenden Mauer und kam dort zum Stehen.

Die beiden Kinder erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.