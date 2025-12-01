Unfall-Drama: Auto erfasst zwei Kinder auf Gehweg und verletzt sie schwer!
Karlsbad - Zwei Kinder wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall in Karlsbad auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Nach derzeitigem Stand der Polizei befuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer gegen 14.25 Uhr die Enzstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer an der Einmündung zur Eyachstraße nach links von der Fahrbahn ab.
Dort erfasste das Fahrzeug zwei vier und acht Jahre alte Kinder, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren.
Unmittelbar danach kollidierte der Ford mit einer angrenzenden Mauer und kam dort zum Stehen.
Die beiden Kinder erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.
Zum Zweck der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K3557 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.
Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Unfallhintergründen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Alisa Gröger / EinsatzReport24