Transporter-Fahrer kracht ungebremst in Baum und stirbt!

Höchst - Tödlicher Unfall im Odenwaldkreis! Der Fahrer eines Transporters krachte am heutigen Dienstagmittag gegen einen Baum, für ihn bestand keine Chance aufs Überleben.

Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Wie ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem Vorfall berichtete, ereignete sich der Crash auf der B45 zwischen Mümling-Grumbach und Höchst im Odenwald.

Dort war ein 46 Jahre alter Mann am Steuer eines Transporters aus Höchst kommend in Richtung Mümling-Grumbach unterwegs. Bislang konnten sich die Ermittler aber noch keinen Reim darauf machen, was dann gegen 12.20 Uhr geschah.

Urplötzlich verlor der Transporter-Fahrer nämlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und krachte praktisch ungebremst gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann derart schwer verletzt, dass die angerückten Rettungskräfte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen konnten.