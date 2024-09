19.09.2024 20:01 Auto fährt in Menschenmenge! Fünf Personen verletzt

In Heikendorf ist am heutigen Donnerstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Von Bastian Küsel

Heikendorf - Schlimm: Am heutigen Donnerstag ist ein Auto in Heikendorf (Schleswig-Holstein) in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Personen wurden dabei verletzt. In Heikendorf ist am heutigen Donnerstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Personen wurden dabei verletzt. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte sich der Unfall am späten Nachmittag im Uferweg auf Höhe des dortigen Parkplatzes ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich tatsächlich um ein Unglück und nicht um eine vorsätzliche Tat, bei der jemand verletzt werden sollte. Demnach wollte ein 74-Jähriger mit seinem Wagen anhalten, fuhr dann jedoch unbeabsichtigt nach vorn, überrollte einen Poller und erfasste anschließend die Menschenmenge. Unfall Transporter-Fahrer kracht ungebremst in Baum und stirbt! Bei der Kollision wurden fünf Personen verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort kamen sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine genaueren Angaben. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizeistation Heikendorf ermittelt.

