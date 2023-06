Unfall mit Patienten an Bord: Rettungswagen kippt bei Crash um, mehrere Verletzte

In dem Rettungswagen wurden sowohl der transportierte Patient als auch ein Sanitäter im Rückraum leicht verletzt. © News5 / Oswald

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich edr Crash im Kreuzungsbereich der Von-der-Tann-Straße und der Rothenburger Straße.

Wie die Beamten bekannt gaben, hatte der Sanka sowohl Blaulicht als auch Martinshorn eingeschaltet.

"Als der Rettungswagen in die Rothenburger Straße in die Kreuzung eingefahren ist, kam zeitgleich ein Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Innenstadt und ist bei Grünlich in die Kreuzung eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß", so Bernd Groß vom Polizeipräsidium Mittelfranken.

"Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir von drei verletzten Personen ausgehen", so Groß weiter.

"Zum einen der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer vom Rettungswagen wurde nicht verletzt, aber ein Rettungssanitäter im Rückraum und ein Patient wurden leicht verletzt."

Sowohl der 79 Jahre alte Autofahrer als auch der 58-jährige Sanitäter und sein Patient kamen in umliegende Krankenhäuser.