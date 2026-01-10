Vollsperrung auf der B45: Zwei Autos krachen ineinander

Mauer - Die B45 bei Mauer im Rhein-Neckar-Kreis ist nach einem heftigen Unfall mit zwei Autos am Samstagnachmittag voll gesperrt.

Die Feuerwehr arbeitete an der Beseitigung der Trümmerteile. © René Priebe/PR-Video

Wie genau es zu dem Zusammenstoß gegen 15.41 Uhr kommen konnte, ist derzeit noch nicht klar, wie Sprecher Matthias Weber vom Polizeipräsidium Mannheim gegenüber TAG24 erklärte.

Ob es Verletzte gibt, stehe momentan ebenfalls noch nicht sicher fest.

Die Beamten seien aber zuversichtlich, dass zumindest niemand schwerere Verletzungen davongetragen habe.