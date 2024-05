13.05.2024 16:57 Vierköpfige Familie kracht mit Auto gegen Baum: Mutter (33) schwebt in Lebensgefahr!

In Wolfsburg kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine vierköpfige Familie verletzt wurde. Die Mutter schwebt in Lebensgefahr!

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolfsburg - Am frühen Montagmorgen kam es in Wolfsburg (Niedersachsen) zu einem schweren Unfall. Eine zweifache Mutter (33) kämpft derzeit um ihr Leben! Die Polizei hat den Unfallwagen vorerst beschlagnahmt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Die vierköpfige Familie war mit einem VW Sportsvan auf der Braunschweiger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam der 35-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache dann auf Höhe einer Tankstelle von der Straße ab. Hier prallte der Wagen mit der linken Frontseite gegen einen Baum und kam zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch die fünf Jahre und acht Monate alten Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die 33-jährige Beifahrerin erlitt jedoch lebensbedrohliche Verletzungen. Unfall 59-jähriger Mann stirbt bei Frontal-Crash zwischen Lastwagen und VW Golf Gegen etwa 2 Uhr bemerkte ein Passant auf dem Weg zur Arbeit den verunfallten Wagen und alarmierte einen Rettungswagen. Wenig später traf eine Streife der Polizei ein, welche bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leistete. Alle Verletzten wurden daraufhin in Krankenhäuser transportiert. Bei dem VW-Fahrer wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Während der Unfallaufnahme und den Rettungsarbeiten wurde die Braunschweiger Straße in Richtung stadteinwärts voll gesperrt.

