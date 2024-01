Wegen Drohne: Rettungshubschrauber kann nicht landen, Pilot muss mehrere Kilometer ausweichen

Ein Insasse (22) des Audi A6 erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. © Freiwillige Feuerwehr Menden

Als der Rettungshubschrauber für den schnellen Transport eines Schwerstverletzten im Landeanflug war, stellten die Einsatzkräfte die Drohne fest, teilte die Feuerwehr am Donnerstag zu dem Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall am Vorabend mit insgesamt fünf verletzten Autoinsassen in Menden mit.

Der Pilot drehte wegen der Drohne aus Sicherheitsgründen ab und landete statt an der Einsatzstelle an der Hönnetalstraße an einer sechs Kilometer entfernten Feuerwache. Der Schwerstverletzte musste mit einem Rettungswagen dorthin gefahren werden.

Die Rettungsmaßnahmen haben sich laut Feuerwehr dadurch stark verzögert. Der Hubschrauberpilot habe etwa eine halbe Stunde lang nach einem geeigneten Landeplatz gesucht, schilderte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Menden.

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos war ein schwer verletzter 22-Jähriger nach Informationen der Polizei am Donnerstagmorgen außer Lebensgefahr.