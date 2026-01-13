Winterchaos: Lkw landet im Graben, Abschleppdienst erreicht Unfallort nicht
Wiehe - Am Montagabend ging es für einen Lkw-Fahrer im Kyffhäuserkreis nicht mehr weiter.
Der Mann war gegen 21.15 Uhr auf der Landstraße 1217 zwischen Lossa (Sachsen-Anhalt) und Wiehe (Thüringen) auf der winterglatten Fahrbahn von der Strecke abgekommen.
Der Sattelzug blieb im angrenzenden Graben stehen, allerdings blockierte der Anhänger die Straße, teilte die Polizei mit.
Um den Lastwagen zu bergen, wurde ein Abschleppdienst gerufen, dieser fuhr sich aber bei den winterlichen Verhältnissen ebenfalls fest.
Aus diesem Grund musste der Winterdienst helfen, damit das Abschleppunternehmen zum Unfallort gelangen konnte.
Durch den Lkw-Unfall sowie den anschließenden Komplikationen bei der Anfahrt zur Bergung war die Landstraße bis zum Dienstagmorgen (8 Uhr) voll gesperrt.
