55-Jähriger kracht auf Gegenfahrbahn in anderes Auto: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Eibelstadt/Würzburg - Bei einem Unfall im Landkreis Würzburg ist am Nachmittag des heutigen Freitags ein 89 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der 55-Jährige war mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. © NESW5/Höfig

Ein Sprecher der Polizei schilderte den derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war ein 55 Jahre alter Mann in seinem Auto auf der Bundesstraße 13 zwischen Eibelstadt und der Auffahrt zur A3 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort konnte der ihm entgegenkommende 89-Jährige nicht mehr ausweichen und es kam zum Crash, durch den sich der Wagen des Mannes überschlug und in der Böschung auf dem Dach liegenblieb.

Dabei erlitt der 89-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 55 Jahre alte Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.