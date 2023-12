Zusammenstoß mit Familien-Auto: 19-Jährige stirbt nach Unfall

Pleinfeld - Nach einem schweren Unfall in Mittelfranken am Sonntag ist eine 19-Jährige ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Die Autos krachten frontal auf der B2 bei Pleinfeld ineinander. © NEWS5 / Grundmann

Wie die Polizei am Montag berichtete, starb die Fahrerin des Opel Corsa am Sonntagabend an den Folgen des Unfalls auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).

Dort waren ein 41-Jähriger mit seiner 33-jährigen Frau und ihren acht Monate alten Zwillingen in ihrem Opel Insignia in Richtung Süden unterwegs gewesen.

Kurz nach der Anschlussstelle Heideck geriet der Vater aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in den Opel der 19-Jährigen.