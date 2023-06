02.06.2023 07:25 Regionalbahn kracht in Traktor: Fahrer (†79) stirbt an Unfallstelle

In Südhessen ist ein 79-jähriger Traktorfahrer beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von Marc Thomé

Fürth (Hessen) - Im südhessischen Fürth (Kreis Bergstraße) ist am Nachmittag des gestrigen Donnerstags ein 79 Jahre alter Mann in seinem Traktor mit einer Regionalbahn kollidiert und noch an der Unfallstelle verstorben. Durch den Aufprall wurde der Traktor auf den im Grünstreifen abgestellten Arbeitswaggon der Deutschen Bahn geschleudert. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Traktorfahrer gegen 16.15 Uhr von einem Feld gekommen und wollte die Bahnstrecke zwischen Fürth-Lörzenbach und Rimbach an einem unbeschrankten Bahnübergang zur B38 überqueren. Dabei übersah er wohl die kommende Bahn. Laut dem Sprecher habe der Zugführer noch versucht, den Mann durch ein anhaltendes Signal zu warnen, es kam aber dennoch zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor gegen einen auf dem Grünstreifen abgestellten Arbeitswaggon der Deutschen Bahn geschleudert und so schwer beschädigt, dass der Fahrer schwer verletzt in seinem Führerhaus eingeklemmt war. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Unfall Frontal-Crash an Autobahnauffahrt! Zwei Menschen schwer verletzt Die 16 Fahrgäste in der Regionalbahn blieben unverletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste behandelt werden. Insgesamt drei Stunden lang war die B38 an der Unfallstelle gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf 34.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genauen Ursache des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS