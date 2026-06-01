Grausamer Unfall: Zwei junge Frauen und zwei Kleinkinder sterben bei Lkw-Kollision

Schmalkalden-Meiningen (Thüringen) - Im Südwesten Thüringens hat es am Montagnachmittag einen grausamen Unfall gegeben. Dabei sind im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zwei Frauen (†20 und †25) ums Leben gekommen, zudem zwei Kleinkinder (beide †1).

Für die vier Insassen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizei saß die 20-Jährige am Steuer eines Autos, als sie die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen befuhr.

Dort geriet sie plötzlich in den Gegenverkehr und krachte frontal mit einem Lkw zusammen.

Der Lastwagenfahrer (63) hatte noch versucht, auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

"Die Frauen wurden im Pkw eingeklemmt und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben die Fahrerin, ihre 25-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa anderthalb Jahren noch an der Unfallstelle", so die Polizei.