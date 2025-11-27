1000 Antennen versprochen, fünf geliefert: 1&1 entgeht Millionen-Bußgeld

Bonn - Die Bundesnetzagentur hat ein Bußgeldverfahren in Höhe von 50 Millionen Euro Schadenssumme gegen 1&1 fallen gelassen.

Seit Jahren liegt der Hauptsitz von 1&1 im rheinland-pfälzischen Montabaur. © Thomas Frey/dpa

Die Mobilfunkfirma hatte 2019 erstmals eigene Frequenzen ersteigert und sich verpflichtet, bis Ende 2022 mindestens 1000 Antennenstandorte in Betrieb zu nehmen.

Tatsächlich wurden es nur fünf, was 1&1 mit Lieferschwierigkeiten eines Infrastruktur-Ausbaupartners begründete.

Im Frühjahr 2023 leitete die Bundesnetzagentur Bußgeldverfahren gegen 1&1 sowie gegen die drei anderen etablierten Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 ein. Die Vorwürfe gegen diese drei Netzbetreiber betrafen andere, nur geringe Verfehlungen beim Ausbau.

Auf dpa-Anfrage teilte die Bundesnetzagentur mit, dass die Bußgeldverfahren wegen eines Gerichtsurteils "nicht weiterverfolgt" werden. Dabei bezog sich ein Behördensprecher auf ein Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2024, das kürzlich rechtskräftig geworden ist.

Damals befand das Gericht, dass die Auflagen rechtswidrig erarbeitet worden waren - das damals vom CSU-Politiker Andreas Scheuer (51) geführte Bundesverkehrsministerium hätte keinen Einfluss nehmen dürfen, so die Richter.