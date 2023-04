Alle wollen was aufs Dach! Sachsens Solarbranche boomt

Wegen gestiegener Strompreise und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt wird in Sachsen fleißig produziert: Solarenergie ist so beliebt wie nie!

Von Thomas Staudt

Freiberg/Dresden - In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren so etwas wie die Keimzelle für eine Renaissance der Solarindustrie in Europa entstanden. Nun sollen diese vielversprechenden Anfänge in einen kontinentalen Maßstab übertragen werden.

So sieht eine Zelle eines Solarmoduls aus: Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne, l.) und Gunther Erfurt (50) vom Solarmodulhersteller Meyer-Burger im Gespräch. © Kristin Schmidt Aus dem Osten kommt das Licht: Sachsen produziert Solaranlagen rund um die Uhr. Über das Wie sprachen Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) und der Europaabgeordnete Michael Bloss (36, Grüne) am Montag in Freiberg und Dresden. "In Europa haben wir erkannt, dass wir eine große Abhängigkeit haben - nicht nur beim Gas und beim Öl, sondern auch bei Solaranlagen", sagte Bloss bei einem Werksrundgang beim Solarmodulhersteller Meyer-Burger in Freiberg. Über 90 Prozent aller in Europa verbauten Solaranlagen kommen aus Fernost. Käme Chinas Staatspräsident Xi Jinping (69) wie Putin (70) beim Gas auf die Idee, die Lieferung einfach einzustellen - tschüss, Klimawende! Wirtschaft News Inflation: Lebensmittel verteuern sich weiter massiv "Wir müssen in Europa wieder Solaranlagen bauen können", betonte Bloss, der drei Jahre an der TU Dresden studiert hat.

Herstellung von Solarmodulen rund um die Uhr

André Lindner, Mitarbeiter in der Endkontrolle bei Meyer Burger, kontrolliert die "Sonnenseite" eines Solarmoduls. Die Nachfrage ist enorm. Die Zahl der Mitarbeiter soll von aktuell über 400 auf 600 bis Jahresende wachsen. © Kristin Schmidt Die Mitarbeiter von Meyer-Burger geben dafür jetzt schon alles: In einem Fünfschichtsystem, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, entstehen täglich rund 6000 Solarmodule fürs Hausdach zu Hause. Der Wert ist immens. "Alle 20 Minuten läuft bei uns ein Einfamilienhaus vom Band", pflegt Gunther Erfurt (50), Vorstandsvorsitzender bei Meyer-Burger, gelegentlich einzuwerfen. Er studierte übrigens an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und an der Bergakademie Freiberg - so viel zur hervorragenden Hochschullandschaft Sachsens. Bei der Übersetzung der Modulproduktion in den industriellen Großmaßstab soll die EU einen erheblichen Teil der Anschubfinanzierung leisten. Wirtschaft News IT-Umstellungen am Wochenende: Erhebliche Einschränkungen für Postbank-Kunden "Da braucht die europäische Ebene auch klare Ansprechpartner, und das sind die Regionen", sagte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther. Gemeint ist das von ihm selbst mitinitiierte Netzwerk SIRE (Solar Industry Regions Europe). Nur so kann Europa gegen die mächtige Konkurrenz aus den USA, Kanada oder Indien bestehen. Auf geht's!

Hohe Nachfrage nach Solar-Anlagen

Jetzt gibt's was aufs Dach: Viele Hausbesitzer haben schon eine Photovoltaikanlage. Noch viel mehr tragen sich mit dem Gedanken, eine zu bauen, so das Ergebnis einer Umfrage. © dpa/Jan Woitas Wegen gestiegener Strompreise und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt liebäugeln einer Umfrage zufolge viele Hausbesitzer mit einer Solaranlage auf dem eigenen Dach. 18,2 Prozent der befragten Hauseigentümer gaben an, schon eine Photovoltaikanlage zu besitzen. 65,7 Prozent wollen sich in absehbarer Zukunft eine solche installieren lassen, so das Ergebnis einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Dresdner Unternehmens Solarwatt. "Die Nachfrage nach Photovoltaik von Privatpersonen und Gewerbetreibenden ist ungebrochen", konstatierte Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. Sein Unternehmen konnte im vergangenen Jahr den Umsatz auf 330 Millionen Euro mehr als verdoppeln. In diesem Jahr wird mit Erlösen von mehr als einer halben Milliarde Euro gerechnet. Zugleich soll die Mitarbeiterzahl von gut 800 auf mehr als 900 wachsen.

Sonnenkraft-Achse wächst