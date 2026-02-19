Kartellamt schlägt Alarm: Große Stromanbieter haben zu viel Marktmacht

Bonn - Die Marktmacht der führenden Stromerzeuger in Deutschland RWE, LEAG und EnBW hat laut Bundeskartellamt erheblich zugenommen.

Bei den drei großen Stromanbietern RWE, LEAG und EnBW liegt laut dem Bundeskartellamt eine zu große Marktmacht. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Dies zeige eine Untersuchung für den Zeitraum Mai 2024 bis April 2025, berichtete die Behörde in Bonn am Donnerstag in einer Mitteilung.

Kraftwerksbetreiber könnten demnach bereits bei niedrigen Marktanteilen die Marktpreise erheblich beeinflussen. Untersucht worden sei daher, wie häufig ein Stromerzeuger unverzichtbar für die Deckung der Stromnachfrage ist.

Überschreite der Anteil dieser Stunden eine Schwelle von fünf Prozent der Jahresstunden, spreche dies für eine marktbeherrschende Stellung.

"Nach den aktuellen Ergebnissen des Marktmachtberichts liegt RWE deutlich über dieser Schwelle. Auch für LEAG werden Werte oberhalb der Vermutungsschwelle festgestellt. Die Werte für EnBW liegen in der Nähe der Schwelle, überschreiten sie jedoch nicht", so die Wettbewerbshüter.