Grünes Licht für "grünen Stahl": Habecks Worte lösen Jubel aus

Bremen - Jubel bricht aus, die Worte von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54) gehen fast im Applaus unter. "Es ist alles geklärt", ruft der Grünen-Politiker bei einer Betriebsversammlung am Montag im Bremer Stahlwerk. Mit 1,3 Milliarden Euro Staatshilfe soll die Umstellung auf klimaneutral produzierten Stahl an den Standorten von "ArcelorMittal" in Bremen und Eisenhüttenstadt gefördert werden.