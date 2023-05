Ist Deutschlands Wohlstand in Gefahr? Experte erklärt, was jetzt getan werden muss

Köln - In Deutschland genießen wir einen Wohlstand, den viele von uns als ganz selbstverständlich und gesichert erachten. Doch Ökonom Thomas Mayer (69), Ex-Chefsvolkswirt der Deutschen Bank, warnt: Der Schein trügt. Unser Land brauche jetzt dringend eine "Agenda 2030", sonst würden uns junge und erfolgshungrige Staaten in Asien und Amerika den Rang ablaufen.

Eben dieses Erfolgsmodell sei in Gefahr und würde langsam aber stetig "erodieren".

Doch Thomas Mayer, der heute als Direktor des Think-Tanks Flossbach von Storch Research Institute arbeitet, läutet in einer Studie die Alarmglocken.

Viele von Ihnen sind sogenannte "Hidden Champions", also versteckte Meister, die als Mittelständler in ihrem Marktsegment eine globale Führungsrolle einnehmen.

Müsste man das deutsche Erfolgsmodell der letzten Jahrzehnte beschreiben, so brächte es dieser Dreisatz auf den Punkt: Können, Fleiß und günstige Energie.

Der studierte Volkswirt schreibt: "Ein Grund für den Leistungsabfall ist, dass unser Schulsystem viele Kinder aus bildungsfernen Migrantenfamilien nur schwer auf die in der Wirtschaft nötigen Bildungsstandards bringen kann. Mit der steigenden Zahl dieser Kinder sinkt folglich die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Schüler."

Wohlgemerkt: Den Mindeststandard. Also das, was jedes Kind zu diesem Zeitpunkt eigentlich dringend können sollte. Schlechte Nachrichten für ein Land, das über keine großen Rohstoffreserven wie Öl oder Gas verfügt und deshalb auf den Erfindergeist seiner Einwohner angewiesen ist.

Demnach verfehlen mittlerweile fast 18 Prozent der Viertklässler den Mindeststandard im Lesen, 18 Prozent den Mindeststandard im Zuhören und 30 Prozent der Schüler den Mindeststandard im Schreiben. In der Kompetenz Rechnen und Mathematik schaut es nicht besser aus. Hier verfehlen rund 22 Prozent der Viertklässler den Mindeststandard.

Der Wirtschaftswissenschaftler macht in seiner Analyse auf drei Faktoren aufmerksam: die Erosion des Könnens, die Erosion des Fleißes und die explodierenden Energiekosten.

Abgesehen von der Bildung sieht Mayer auch in anderen Feldern Probleme auf Deutschland zukommen. So stagniere in Deutschland die Zahl der angemeldeten Patente. Sie liegt mittlerweile unter der Marke von 5000 und damit hinter China (ca. 6000 Patente) und weit hinter den USA (ca. 13000 Patente pro Jahr).

Zum Thema Fleiß schreibt Mayer: "Fleiß gilt in einer Gesellschaft, die mehr an der 'Work-Life-Balance' interessiert ist, nicht mehr als Tugend."

In Deutschland läge die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit mittlerweile 30 Prozent hinter der in den USA und sogar 70 Prozent hinter der Chinas.