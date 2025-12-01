Kampfansage an VW, BMW, Mercedes und Co.: Dieser Autogigant will jetzt in Deutschland Fuß fassen
Deutschland - Wie ein lauter Paukenschlag schallt diese Meldung durch die Produktionshallen der deutschen Automobilindustrie. Ohne weitere Ankündigung ist ein neuer, ernstzunehmender Konkurrent in Sachen Elektro-Mobilität auf den Markt gekommen und sein Name lautet "Zeekr".
Wie der chinesische Autogigant auf seiner Website mitteilt, sind die Autos seiner Flaggschiff-Flotte, bestehend aus den Modellen 001, X und 7X, ab sofort für Kunden aus Deutschland bestellbar.
Und von wegen Lieferengpässe und lange Wartezeit, laut einem Beitrag des E-Automagazins "Insideevs" soll die Auslieferung der neuen Karren bereits im Januar des kommenden Jahres starten. Der Verkauf soll dabei ausschließlich online stattfinden.
"Zeekr" ist Teil des Geely-Konzerns. Zu dieser Holdinggroup gehören unter anderem auch weltweit etablierte Namen wie Lotus, Smart oder Volvo. Designt werden all diese Fahrzeuge in der schwedischen Stadt Göteborg, wodurch sie auch auf den europäischen Straßenverkehr angepasst sind. Die Produktion findet jedoch ausschließlich in den chinesischen Werken statt.
Der Konzern wirbt vor allem mit einem: Luxus. Doch dieser muss nicht zwangsläufig teuer sein.
So soll die X-Reihe bereits ab 37.990 Euro starten, der 7X ab 54.990 Euro und der 001 bereits ab 59.990 Euro. Alle Preise sind abhängig von der Ausstattung, die nach Belieben des Käufers bestellt werden kann.
Chinesen haben bereits einen Plan, wie sie sich in Deutschland etablieren können
Doch nicht nur Privatpersonen sollen sich durch die Luxus-E-SUVs angesprochen fühlen. Das Unternehmen möchte vor allem auch Firmen anwerben, die ihre Dienstflotte in den kommenden Jahren auf "Zeekr"-Autos umstellen sollen.
Dazu soll auch in Deutschland und Europa das Netz aus Partnerwerkstätten und Schnellladesäulen ausgebaut werden.
