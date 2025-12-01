Unternehmerin will Feiertag streichen: "Wir müssen dieses Land und seinen Sozialstaat retten"

Stuttgart - Um Industriearbeitsplätze in Deutschland halten zu können, schlägt die Chefin des Lasertechnik-Spezialisten Trumpf die Streichung des Ostermontags als Feiertag vor.

Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller (65). (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa

"Wir haben die meisten Feiertage und im Durchschnitt die meisten Krankheitstage", sagte Nicola Leibinger-Kammüller (65) den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung".

"Wir müssen uns wieder kollektiv anstrengen, weil sich der Erdball weitergedreht hat, wenn wir auf die Arbeitszeiten in Amerika, China oder Polen blicken."

Die Debatte um weniger Feiertage keimt immer wieder auf. Aus Sicht einiger Ökonomen könnte eine Streichung zum Beispiel helfen, die beschlossenen Milliarden-Schulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz zu finanzieren.

Auch der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian (68), hatte schon vorgeschlagen, einen oder mehrere Feiertage abzuschaffen, um die Wirtschaftsleistung zu erhöhen.