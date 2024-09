Nach der Schließung in Freiberg: Meyer Burger plant weiteren Stellenabbau

Nach der Schließung des Standorts in Freiberg werden bei Meyer Burger bis Ende 2025 bis zu 200 Stellen abgebaut. © Sebastian Kahnert/dpa

"Die erhebliche Verschlankung insbesondere in der gesamten Konzernstruktur wird zu einem Abbau der globalen Mitarbeiterzahl von aktuell etwa 1050 auf voraussichtlich 850 zum Ende des Jahres 2025 führen", teilte das Unternehmen mit.

Dabei sollen vor allem Stellen in Europa gestrichen werden, so das Unternehmen weiter. In den USA hingegen wird an Aufbau gedacht. Mit der Restrukturierung möchte Meyer Burger wieder Profitabilität erreichen.

Welche Jobs wegfallen, sei bisher jedoch noch nicht sicher. Entlassungen seien auch an deutschen Standorten nicht ausgeschlossen, sagte der Verwaltungsratspräsident Franz Richter.

Er betonte allerdings, dass die Produktion in Sachsen-Anhalt nicht gefährdet werden dürfe. "Die Zell-Produktion in Thalheim ist das Rückgrat und bleibt bestehen", so Richter.

Auch der Standort im sächsischen Hohenstein-Ernstthal sei für Forschung und Entwicklung bedeutend. Für den Stellenabbau würden eher Stellen etwa im Verwaltungsbereich in den Blick genommen werden.