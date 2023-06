Preissturz beim Discounter: Was jetzt wieder günstiger wird!

Als Grund gibt der Supermarkt die gesunkenen Rohwarenpreise an. "Diesen Preisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter", so die dazugehörige Pressemitteilung.

Die Inflation hat das Leben in Deutschland teurer gemacht, Kunden mussten im Supermärkten und Discountern deutlich mehr Geld für ihre alltäglichen Einkäufe ausgeben, als in den Jahren zuvor.

Auch Edeka und Netto Marken-Discount kündigen an, die Preise für Molkereiprodukte "in vergleichbarem Umfang" zu senken.

Wie lang wird der Preissturz anhalten? (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Der Preissturz kam nicht überraschend. Das Branchenfachblatt "Lebensmittel Zeitung" berichtete bereits vergangene Woche darüber, dass die Preise für Milchprodukte in Verhandlungen zwischen Molkereien und Handel erneut in Bedrängnis geraten seien.

Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis andere Händler nachziehen. Immerhin werden die Preise für Molkereiprodukte als "Eckpreisartikel" gesehen, an denen sich Kunden bei ihrer Preiswahrnehmung orientieren.



Doch leider ist nichts für immer: Bereits im Herbst könnten Kunden sich laut dem Bericht der Zeitung erneut mit angezogenen Preisen konfrontiert sehen.

"So wie sich die Preissteigerungen in der Lebensmittellieferkette erst zeitversetzt in den Verbraucherpreisen bemerkbar gemacht haben, wird sich die Entspannung bei den Erzeugerpreisen erst nach und nach in den Lebensmittelverkaufspreisen sichtbar machen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Lebensmittel, Franz-Martin Rausch, der Mediengruppe Bayern (Mittwoch).

Handelsexperte Robert Kecskes vom Marktforschungsunternehmen GfK rechnet zwar damit, dass die Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln in diesem Jahr nicht mehr so hoch sein werden wie 2022. Dass die Preise auf breiter Front wieder deutlich sinken, hält er aber für eher unwahrscheinlich, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit Blick auf einen Großteil der Preiserhöhungen der vergangenen zwölf Monate urteilte er: "Ich vermute, das geht nicht mehr weg."