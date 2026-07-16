16.07.2026 15:24 Super für 2,33 Euro! Darum gehen die Preise an den Tanken jetzt so steil nach oben

In Dresden wurde am Donnerstagmittag eine Aral-Tanke gesichtet, an der Super E5 für 2,33 Euro zu haben war.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Aral, alles super? Der Konzern hat den Slogan vor einer Weile in "Aral, alles supereasy" geändert. "Aral, alles superteuer" trifft es derzeit besser. Es wäre zumindest ehrlicher gewesen. Denn "supereasy" dürfte das Tanken gerade den wenigsten Autofahrern fallen. In Dresden wurde am Donnerstagmittag an der Aral-Tanke in der Meißner Landstraße gesichtet, dass Super E5 für 2,33 Euro zu haben war - obwohl der Ölpreis am selben Tag an der Börse um etwa ein halbes Prozent gefallen ist. Was läuft da nur alles schief?

Schön teurer Sprit: Gesehen am Donnerstagmittag in Dresden bei Aral an der Meißner Landstraße 2. © Ove Landgraf Der ADAC hat am Donnerstag die hohen Preise auseinandergenommen und das Preisniveau als "deutlich überhöht" bezeichnet, obwohl davon auszugehen ist, dass sie weiter steigen werden. Gute und schlechte Gründe kann der Automobilclub zumindest eine Reihe nennen. Natürlich wäre da der US-Präsident Donald Trump (80), der den Iran-Krieg erneut eskalieren lässt - inklusive eines weiteren Dramas um die Straße von Hormus. Denn die wird kaum noch von einem Tanker, der Öl bringen könnte, passiert - auch wenn die US-Regierung immer mal wieder so tut, als sei all das kein großes Problem mehr. Der Ölpreis stand am Donnerstagmittag bei etwa 85 US-Dollar (gut 74 Euro). Da gab es schon höhere Preise - und parallel niedrigere an den Tankstellen. Wirtschaft Blitz-Befragung: So viele Deutsche wollen vor Ende des Tankrabatts noch volltanken Der Krieg kann die aktuelle Lage also nicht vollständig erklären. Dementsprechend hat der ADAC weitere Gründe ausgemacht.

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