Seile mit Tradition aus Sachsen: Er beliefert sogar die Sado-Maso-Szene

Bad Düben - Netze knoten, Stricke drehen – das klingt mühsam und eintönig. Doch Holger Voigt, Chef der gleichnamigen Seilerei in Bad Düben bei Leipzig , kann fesselnde Anekdoten erzählen. Seine Produkte kommen nicht nur in Zügen, Autos und in der Raumfahrt zum Einsatz. Künstler, Filmemacher, Kulissenbauer, Zirkusse und die Rüstungsindustrie geben Bestellungen bei ihm auf. "Auch die Erotikbranche ist ein Kunde", sagt Seilermeister Voigt.

Seine Mitarbeiter stellen beispielsweise Netze mit Stricknadel und Strickbrett her. In den Schubladen einer Werkhalle liegen sogenannte Spleißhörner, Werkzeuge aus Tierhorn, die laut Voigt mindestens 100 Jahre alt sind.

Dass es einmal so weit kommen würde, konnte sein Ur-Großvater Gustav Voigt kaum ahnen. Er hat den Familienbetrieb 1898 gegründet. Zu seinen Kunden zählten Bauern und Handwerker in der näheren Umgebung.

Ein Kunde der Firma ist der Leipziger Zoo, für den Netze hergestellt werden. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Für all das hat sich Holger Voigt überhaupt nicht interessiert, als er ein Kind war. Eine Zukunft als Lokführer oder Soldat erschien ihm aufregender. Erst als sein Vater starb, versprach Holger Voigt, dass er die Firma übernehmen würde.

Später lernte er bei einer befreundeten Seilerei in Bad Schmiedeberg, besuchte Lehrgänge, vertiefte sich immer mehr in das Handwerk. Und dann meldete sich die Defa erstmals in Bad Düben. Das DDR-Filmunternehmen brauchte ein Netz für einen Märchenfilm. "Da fing das langsam an, interessant zu werden", erzählt Voigt.

Bis heute erreichen die Seilerei viele Einzelaufträge, oft aus dem Ausland, nur selten wird in großer Stückzahl produziert. Die Produktliste ist lang, daher kann Voigt lediglich Auszüge nennen, wie etwa die Netze für den Leipziger Zoo.

Oder die Bowdenzüge für renommierte, deutsche Autohersteller. Die Drahtseile an der Spitze des Berliner Fernsehturms. Die Leitungsrohr-Sicherungen für ein Wasserkraftwerk am Mississippi. Die Netze für den Kinderfilm "Wickie auf großer Fahrt" und die Seile für eine Schaukel in der RTL-Serie "Deutschland sucht den Superstar".

Holger Voigt muss lachen, wenn er von den Anfragen aus der Erotikbranche und der Sado-Maso-Szene berichtet. Mitunter reisten die Kunden extra aus der Schweiz an, um spezielle Seile für Fesselspiele in Auftrag zu geben.