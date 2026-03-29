Weil Käufer fehlen! Milka bringt etwas Neues auf den Markt

Lörrach - Zuletzt liefen der Schokoladen-Marke Milka die Kunden reihenweise davon. Doch das soll sich jetzt ändern: Mit einem neuen Produkt will der Hersteller Mondelez Schoko-Liebhaber wieder anlocken.

Um wieder mehr Kunden anzulocken, hat sich die Schokoladen-Marke Milka etwas Neues einfallen lassen. (Symbolfoto) © 123rf/ lutsenko

Wegen stark gestiegener Kakao-Preise steckte die Schoko-Branche zuletzt in einer tiefen Krise. Kunden griffen deutlich seltener ins Regal. Dass die Schokoladen-Tafeln von Milka obendrein von der Verbraucherzentrale als Mogelpackung des Jahres 2025 gekürt wurden, sorgte nicht gerade für bereitwillig zahlende Kundschaft.

Um dem nun entgegenzuwirken, hat sich Milka etwas Neues einfallen lassen, wie Elisabeth Hülsmann, Vertriebschefin bei Mondelez in Deutschland, gegenüber der Lebensmittelzeitung verriet.

Ab dem zweiten Quartal 2026 sollen sogenannte Multipack-Tafeln in den deutschen Supermarktregalen zu finden sein. "Wir steuern erstmals mit Multipacks gegen", so Hülsmann.

Dabei soll es sich um Bündel handeln, die vier bis fünf Tafeln der Milka-Schokolade enthalten. Den Verbrauchern soll damit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis vermittelt werden.