Fünf Tote nach Schüssen! Großeinsatz in Niedersachsen
Stade - Großeinsatz im Norden: Am Montag sind in Stade (Niedersachsen) Schüsse gefallen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.
Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion bestätigte gegenüber TAG24 einen Einsatz in der Dankersstraße.
Nach seinen ersten Angaben seien Schüssen gefallen, mehrere Personen tödlich verletzt worden.
Zu der genauen Anzahl der Opfer sowie den Hintergründen konnte er noch zunächst keinerlei Angaben machen.
Die Deutsche Presse-Agentur berichtete wenig später mit Verweis auf einen Sprecher von fünf Toten. Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen.
Laut eines Reporters vor Ort sind die Einsatzkräfte nun dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.
Die Stader Polizei bat über ihren WhatsApp-Channel darum, den Bereich weiträumig zu meiden beziehungsweise den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.
Erstmeldung: 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.58 Uhr
Titelfoto: JOTO