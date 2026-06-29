Fünf Tote nach Schüssen! Großeinsatz in Niedersachsen

Stade - Großeinsatz im Norden: Am Montag sind in Stade ( Niedersachsen ) Schüsse gefallen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. Ein Sprecher bestätigte, dass es Tote gibt. © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion bestätigte gegenüber TAG24 einen Einsatz in der Dankersstraße.

Nach seinen ersten Angaben seien Schüssen gefallen, mehrere Personen tödlich verletzt worden.

Zu der genauen Anzahl der Opfer sowie den Hintergründen konnte er noch zunächst keinerlei Angaben machen.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete wenig später mit Verweis auf einen Sprecher von fünf Toten. Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen.

Laut eines Reporters vor Ort sind die Einsatzkräfte nun dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.