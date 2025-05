ICE rast in Regionalzug: Jetzt ist die Ursache für das Unglück bekannt

Lauenbrück - Am 15. November 2023 kam es in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg/Wümme) zu einem schweren Zugunglück: Ein vollbesetzter ICE mit 550 Fahrgästen krachte mit rund 50 km/h in einen stehenden Regionalzug. Der Schaden? Satte 2,75 Millionen Euro!