Strecke zwischen Hamburg und Bremen nach Zugkollision noch Tage blockiert?

Am Donnerstagvormittag standen die beiden beteiligten Züge unverändert auf zwei der drei Gleise vor dem Lauenbrücker Bahnhof, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Die Bergung soll wohl noch am Donnerstag beginnen.

Das aktuell verbliebene Gleis werde demnach von Metronom- und Güterzügen genutzt, an der Unfallstelle gelte "Fahren nach Sicht".

Die metronom Eisenbahngesellschaft mbH teilte am Donnerstag mit, dass es weiter zu Verspätungen und Teilausfällen komme - zusätzlich zum bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn.

Die Regionalbahn (RB41) könne in Richtung Bremen derzeit "nur mit deutlich geringerer Geschwindigkeit" fahren, der schnellere Regionalexpress (RE4) fahre nur bis Tostedt, teilweise bis Rotenburg.

In Richtung Hamburg fahre der Regionalexpress überhaupt nicht. Wann die Strecke zwischen Hamburg und Bremen wieder normal befahren werden könne, sei derzeit "noch völlig offen", hieß es.

Reisende sollten auf die Ansagen im Zug, am Bahnhof oder am Bahnsteig achten. Weitere Informationen seien auf Metronom.de sowie in bekannten Fahrplan-Apps abrufbar.