Rechtsradikale Musik auf Weihnachtsmarkt im Norden: Staatsschutz ermittelt

Nicht Jingle Bells, sondern Rechtsrock: Auf einem niedersächsischen Weihnachtsmarkt soll verbotene Musik gelaufen sein. Der Staatsschutz ermittelt.

Von Mirjam Uhrich

Ottendorf - Aus den Boxen auf dem Weihnachtsmarkt in Otterndorf (Kreis Cuxhaven, Niedersachsen) soll rechtsradikale und jugendgefährdende Musik ertönt sein.

Auf einem Weihnachtsmarkt in Niedersachsen soll rechtsradikale Musik gespielt worden sein. (Symbolfoto)
Auf einem Weihnachtsmarkt in Niedersachsen soll rechtsradikale Musik gespielt worden sein. (Symbolfoto)  © Michael Reichel/dpa

Die Musik wurde über die offizielle Anlage des Sternenmarkts verbreitet, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. "Es ist nicht so, dass das aus irgendeiner Bluetooth-Box oder auf einem Handy lief."

Die Stadt hatte einen Dienstleister beauftragt, die Musik für den Weihnachtsmarkt zu übernehmen. Am Freitag soll es dabei zur Grenzüberschreitung gekommen sein.

Laut Polizei wurden Stücke der inzwischen aufgelösten Neonazi-Band "Landser" und andere Lieder mit volksverhetzendem und antisemitischem Inhalt abgespielt.

Inzwischen erhielten die Ermittler auch Videos vom vergangenen Wochenende. Am Samstag und Sonntag soll auf dem Weihnachtsmarkt weitere verbotene Musik abgespielt worden sein. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung und wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz.

Titelfoto: Michael Reichel/dpa

Mehr zum Thema Niedersachsen: