Schüsse in Jugendeinrichtung - sechs Menschen tot! Polizei fasst Haupttäter

Stade - Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade ( Niedersachsen ) mehrere Schüsse gefallen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Ein Haupttäter wurde festgenommen.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion hatte gegenüber TAG24 zunächst Schüsse in der Dankersstraße sowie mehrere Tote bestätigt.

Wie die Beamten der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, kamen vier Frauen und ein Mann ums Leben. Vier der Opfer starben offenbar sofort an ihren Verletzungen. Eine weitere Person verstarb nach eingeleiteter medizinischer Behandlung.

Am späten Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass eine sechste Person im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Todesopfer noch steige.

Die Schüsse sollen gegen 12.10 Uhr gefallen sein.