Schüsse in Jugendeinrichtung - sechs Menschen tot! Polizei fasst Haupttäter
Stade - Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade (Niedersachsen) mehrere Schüsse gefallen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Ein Haupttäter wurde festgenommen.
Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion hatte gegenüber TAG24 zunächst Schüsse in der Dankersstraße sowie mehrere Tote bestätigt.
Wie die Beamten der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, kamen vier Frauen und ein Mann ums Leben. Vier der Opfer starben offenbar sofort an ihren Verletzungen. Eine weitere Person verstarb nach eingeleiteter medizinischer Behandlung.
Am späten Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass eine sechste Person im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.
Mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Todesopfer noch steige.
Die Schüsse sollen gegen 12.10 Uhr gefallen sein.
Haupttäter festgenommen
Zunächst hieß es, zwei Verdächtige konnten nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen werden, darunter der mutmaßliche Schütze, bei dem es sich um einen Mann handeln soll.
Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass ein Haupttäter festgenommen wurde. Zwei weitere sollen sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen befinden. Weitere Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.
Laut Behörden besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Am Nachmittag wurden Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert.
Die Stader Polizei bat über ihren WhatsApp-Channel darum, den Bereich weiträumig zu meiden beziehungsweise den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.
Erstmeldung: 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.25 Uhr
Titelfoto: Fabian Höfig/NEWS5/dpa