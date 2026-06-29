Schüsse in Jugendeinrichtung - sechs Menschen tot! Polizei fasst Haupttäter

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Am Montag sind in Stade (Niedersachsen) Schüsse gefallen. Es gibt fünf Tote - vier Frauen und ein Mann. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Svenja-Marie Kahl

Stade - Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade (Niedersachsen) mehrere Schüsse gefallen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Ein Haupttäter wurde festgenommen.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz.
Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz.  © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion hatte gegenüber TAG24 zunächst Schüsse in der Dankersstraße sowie mehrere Tote bestätigt.

Wie die Beamten der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, kamen vier Frauen und ein Mann ums Leben. Vier der Opfer starben offenbar sofort an ihren Verletzungen. Eine weitere Person verstarb nach eingeleiteter medizinischer Behandlung.

Am späten Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass eine sechste Person im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

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Mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Todesopfer noch steige.

Die Schüsse sollen gegen 12.10 Uhr gefallen sein.

Die Polizei ist dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.
Die Polizei ist dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.  © JOTO
Einsatzkräfte der Spurensicherung sind vor Ort.
Einsatzkräfte der Spurensicherung sind vor Ort.  © Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Haupttäter festgenommen

Der Bereich um die Jugendeinrichtung ist großräumig abgesperrt.
Der Bereich um die Jugendeinrichtung ist großräumig abgesperrt.  © Marcus Golejewski/dpa

Zunächst hieß es, zwei Verdächtige konnten nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen werden, darunter der mutmaßliche Schütze, bei dem es sich um einen Mann handeln soll.

Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass ein Haupttäter festgenommen wurde. Zwei weitere sollen sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen befinden. Weitere Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Laut Behörden besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Am Nachmittag wurden Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert.

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Die Stader Polizei bat über ihren WhatsApp-Channel darum, den Bereich weiträumig zu meiden beziehungsweise den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Erstmeldung: 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.25 Uhr

Titelfoto: Fabian Höfig/NEWS5/dpa

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