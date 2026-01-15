Schüsse in Niedersachsen! Mann schwer verletzt, Polizei im Großeinsatz
Langenhagen - Alarm in Niedersachsen! In Langenhagen (Region Hannover) sind am Donnerstagvormittag mutmaßlich Schüsse gefallen. Ein Mann wurde schwer verletzt.
Ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover hatte gegenüber TAG24 den Einsatz in der Niedersachsenstraße bestätigt, zunächst allerdings keine weiteren Details nennen können.
Kurz darauf teilten die Beamten schließlich mit, dass sich ein Mann gegen 11.30 Uhr über den Notruf gemeldet hatte. Er gab an, verletzt worden zu sein, woraufhin sich Polizei und Rettungsdienst auf den Weg machten.
Vor Ort trafen sie auf den Anrufer, der tatsächliche eine schwere Verletzung am Bein erlitten hatte. Er wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
In der Zwischenzeit fahndete die Polizei in der Umgebung nach einem möglichen Tatverdächtigen. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit noch nicht vor, auch ein mögliches Fluchtfahrzeug ist aktuell nicht bekannt.
Polizei sucht nach mutmaßlichem Gewaltverbrechen nach Zeugen
Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten Zeugen berichtet, kurz vor der Tat Knallgeräusche in dem Bereich gehört zu haben - mutmaßlich Schüsse. Wie diese konkret im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, wird von den Beamten ermittelt.
Nach aktuellen Stand besteht keine Gefährdung für die Bevölkerung. Die Polizei ist weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.
Zur Klärung der Hintergründe suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder möglichen beteiligten Personen geben können.
Diese sollen sich unter der Rufnummer 0511/109-5555 beim Kriminaldauerdienst melden. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung: 12.14 Uhr. Aktualisiert: 12.37 Uhr
Titelfoto: NEWS5/René Schröder