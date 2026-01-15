Schüsse in Niedersachsen! Mann schwer verletzt, Polizei im Großeinsatz

Langenhagen - Alarm in Niedersachsen ! In Langenhagen (Region Hannover) sind am Donnerstagvormittag mutmaßlich Schüsse gefallen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

In Langenhagen bei Hannover sind am Donnerstagvormittag mutmaßlich Schüsse gefallen. © NEWS5/René Schröder

Ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover hatte gegenüber TAG24 den Einsatz in der Niedersachsenstraße bestätigt, zunächst allerdings keine weiteren Details nennen können.

Kurz darauf teilten die Beamten schließlich mit, dass sich ein Mann gegen 11.30 Uhr über den Notruf gemeldet hatte. Er gab an, verletzt worden zu sein, woraufhin sich Polizei und Rettungsdienst auf den Weg machten.

Vor Ort trafen sie auf den Anrufer, der tatsächliche eine schwere Verletzung am Bein erlitten hatte. Er wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

In der Zwischenzeit fahndete die Polizei in der Umgebung nach einem möglichen Tatverdächtigen. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit noch nicht vor, auch ein mögliches Fluchtfahrzeug ist aktuell nicht bekannt.