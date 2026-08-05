Arbeiter wird auf Baustelle unter Bagger begraben und stirbt

Celle - Tragisch: Am Donnerstag ist ein 32-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Celle ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Auf einer Baustelle in Celle ist am Mittwoch ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Er wurde unter einem Bagger begraben. © Freiwillige Feuerwehr Celle

Der tödliche Vorfall hatte sich gegen 15.20 Uhr bei Abrissarbeiten auf einem Grundstück in der Wittinger Straße ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Arbeiten kam ein großer Kettenbagger zum Einsatz, der aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in Schräglage geriet und in Richtung der Fahrbahn umkippte.

Dort befand sich der Baustellenmitarbeiter, der unter das Fahrzeug geriet und eingeklemmt wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Baggers erlitt leichte Verletzungen, ein weiterer Mitarbeiter auf der Baustelle blieb unverletzt.