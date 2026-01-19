Crash auf Bundesstraße: Drei Personen schwer verletzt, darunter ein Baby
Bockel - Schlimmer Unfall in Niedersachsen: In der Gemeinde Bockel sind am Sonntag drei Personen bei einem Crash schwer verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Baby.
Laut der Polizei hatte sich der Crash gegen 15.50 Uhr auf der B71 ereignet, in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt der A1.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 28-jährige Frau mit ihrem Volvo aus Richtung Zeven kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Mulmshorn fahren, übersah dabei jedoch eine rote Ampel.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Volvo und dem Audi eines 39-Jährigen, der über die Kreuzung hinweg auf die A1 auffahren wollte.
Der Aufprall war so heftig, dass der Audi gegen ein Straßenschild geschleudert wurde, welches in der Folge den VW eines 55-Jährigen beschädigte. Dieser blieb unverletzt.
Die 28-Jährige, ihr neun Monate altes Baby sowie der 39-Jährige wurden hingegen allesamt schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.
Der entstandene Schaden wurde auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die B71 war bis 17.15 Uhr teilweise gesperrt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg