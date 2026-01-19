Crash auf Bundesstraße: Drei Personen schwer verletzt, darunter ein Baby

Bockel - Schlimmer Unfall in Niedersachsen : In der Gemeinde Bockel sind am Sonntag drei Personen bei einem Crash schwer verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Baby.

Auf der B71 in Bockel sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Unter anderem wurde ein neun Monate altes Baby schwer verletzt. © Polizeiinspektion Rotenburg

Laut der Polizei hatte sich der Crash gegen 15.50 Uhr auf der B71 ereignet, in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt der A1.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 28-jährige Frau mit ihrem Volvo aus Richtung Zeven kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Mulmshorn fahren, übersah dabei jedoch eine rote Ampel.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Volvo und dem Audi eines 39-Jährigen, der über die Kreuzung hinweg auf die A1 auffahren wollte.

Der Aufprall war so heftig, dass der Audi gegen ein Straßenschild geschleudert wurde, welches in der Folge den VW eines 55-Jährigen beschädigte. Dieser blieb unverletzt.