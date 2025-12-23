Dach abgerissen! Mercedes kracht in Sattelschlepper, Fahrer schwer verletzt

Großenkneten - Schwerer Unfall auf der A29! Bei Großenkneten ist ein 24 Jahre alter Mann am Montagabend mit seinem Mercedes unter einen Lastwagen geraten und dabei schwer verletzt worden.

Ein Mercedes ist auf der A29 bei Großenkneten in einen Sattelanhänger gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Autofahrer gegen 17.10 Uhr in Richtung Ahlhorner Dreieck unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Ahlhorn die Spur wechselte.

Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Sattelzug, der von einem Parkplatz auf die Autobahn gefahren war. Der 24-Jährige krachte mit seinem Mercedes unter den Anhänger.

Es entstand ein massiver Schaden, so wurde unter anderem das Dach des Autos abgerissen.

Rettungskräfte versorgte den Mann, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei habe er gemessen an den Schäden großes Glück gehabt.

An dem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro, die Schäden am Sattelschlepper wurden auf etwa 20.000 Euro beziffert.