Gefahrgut-Anhänger umgekippt: Fahrer (18) verätzt sich das Gesicht
Zeven - Am Montagvormittag ist ein Gefahrgut-Anhänger in Zeven (Landkreis Rotenburg) in einem Kreisverkehr umgekippt. Der Fahrer erlitt Verletzungen im Gesicht.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam es gegen 10.35 Uhr zu dem folgenschweren Unfall in dem Kreisverkehr am Zevener Nordwestring.
Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Anhänger den Kantstein und geriet dadurch aus dem Gleichgewicht. Der Traktor-Anhänger war mit mehreren Behältern beladen, in denen sich Propionsäure befand.
Durch den Unfall wurden Behälter beschädigt und Säure trat aus. Der 18-jährige Fahrer aus dem Landkreis Stade wollte verhindern, dass die ätzende Flüssigkeit in einen Gully läuft, dabei spritze allerdings Säure in sein Gesicht.
Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.
Wie schwer die Verätzungen im Gesicht des 18-Jährigen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und dem Gefahrgutzug vor Ort.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters