Gefahrgut-Anhänger umgekippt: Fahrer (18) verätzt sich das Gesicht

Zeven - Am Montagvormittag ist ein Gefahrgut-Anhänger in Zeven (Landkreis Rotenburg) in einem Kreisverkehr umgekippt. Der Fahrer erlitt Verletzungen im Gesicht.

Die Feuerwehr rückte mit dem Gefahrgutzug an. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam es gegen 10.35 Uhr zu dem folgenschweren Unfall in dem Kreisverkehr am Zevener Nordwestring.

Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Anhänger den Kantstein und geriet dadurch aus dem Gleichgewicht. Der Traktor-Anhänger war mit mehreren Behältern beladen, in denen sich Propionsäure befand.

Durch den Unfall wurden Behälter beschädigt und Säure trat aus. Der 18-jährige Fahrer aus dem Landkreis Stade wollte verhindern, dass die ätzende Flüssigkeit in einen Gully läuft, dabei spritze allerdings Säure in sein Gesicht.

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.